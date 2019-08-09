У берега моря, в районе села Григорьевка Одесской области, спасатели нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего 7 августа. Об этом со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области сообщает "Униан".

Водолазы обнаружили тело утонувшего мальчика в 10:40 на значительном расстоянии от берега Черного моря. Ребенка унесло во время купания в открытое море вечером 7 августа.

"Тело тринадцатилетнего мальчика нашли в 80 метрах от берега, в районе села Григорьевка Лиманского района. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи", - сообщает пресс-служба спасателей.

Отмечается, что во время поисковой операции спасатели и водолазы обследовали 25 километров побережья и дно Черного моря на площади 14 350 квадратных метров.

Напомним, 2 августа на Одесском побережье из-за шторма погибли как минимум двое отдыхающих.

Ранее мы писали, что под Одессой нашли тело мальчика, которого затянуло волной в Черное море.