На Одесскую область надвигается неблагоприятный атмосферный фронт, возможны сильные ливни, грозы, даже шквалы и град. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

По ее словам, особенно неблагоприятная погода будет в прибрежной зоне. "Понаблюдайте за детьми", - советует синоптик. Она также выложила синоптическую карту, на котрой видно, что именно Одесская область находится в неблагоприятной зоне.

Она пишет, что на Киев также идет дождь с грозой, но его последствия будут не столь угрожающим, как на юге. Также дожди с грозами уже идут на западе страны.

Напомним, что в Украине сегодня обесточено более 200 населенных пунктов в 6 областях.

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