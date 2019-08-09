Известный российский рэпер Oxxxymiron поддержал блогера Юрия Дудя и также призвал подписчиков 10 августа присоединится к акции в поддержку людей, арестованных на митинге за честные выборы в Мосгордуму. Соответствующий пост музыкант опубликовал в Instagram.

"Я хочу поддержать поддержать Юрия Дудя и его последний пост в Instagram. Я тоже буду на митинге на проспекте Сахарова 10 августа в 14:00. Возможно, для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг. Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27 и 3 числа. Беспорядках, которых на деле не было", - сказал Oxxxymiron.

Также он призвал прекратить преследование арестованных на митингах за честные выборы в Мосгордуму людей.

"Власть пытается поставить знак равно между мирной несогласованной акцией и вооруженным восстанием и посадить таких идеалистов, как 21-летний Егор Жуков, на срок от 3 до 8 лет за жест рукой или брошенный стаканчик", - сказал Oxxxymiron.

Отметим, что 10 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированная акция в поддержку людей, арестованных на митингах за честные выборы в Мосгордуму. Мероприятия проходили 27 июля и 3 августа и не были согласованны с властями. Обе акции знаменовались многочисленными и очень жесткими задержаниями.

Также мы писали, что в этот же день, 10 августа, ФСИН России проведет в Москве 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.