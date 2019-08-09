Переезд президентской администрации Владимира Зеленского с улицы Банковой в Киеве в Украинский дом оказался под вопросом. Возник целый ряд проблем.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью LIGA.net. Он рассказал, что 9 августа состоится совещание с Владимиром Зеленским, посвященное теме переезда.

"Не только финансовые (проблемы, - Ред.). Там есть технические сложности по самому зданию (для нужд президентской администрации - Ред.), и не только по Украинскому дому. Украинский дом - это один из вариантов", - отметил Кирилл Тимошенко.

Также среди вариантов переезда президентской администрации он назвал КВЦ "Парковый". Другие здания Тимошенко не назвал, упомянув при этом возможность переноса правительственного квартала из Киева.

"У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий", - добавил Тимошенко.

Мы разбирались как, кто, зачем и за сколько организует переезд президентской администрации в новое здание.

Сам Владимир Зеленский ещё во время предвыборной кампании заявил, что не намерен сидеть в здании с плохой аурой на Банковой.

Под Офис президента присматривают здание Украинского дома на Европейской площади. А экспонаты музея Киева, которые сейчас там хранятся, предлагается перевезти на Банковую – в нынешнее здание АП, обустроив там полноценный музей. При этом якобы денег из бюджета на столь масштабное "переселение" не потребуется.