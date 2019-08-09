Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова поблагодарила Украину за разрешение пролететь над территорией страны в обход грозового фронта, данное российскому авиалайнеру компании "Глобус" 7 августа. Соответствующий пост появился у чиновницы в Facebook.

Захарова процитировала новость о самолете и назвала ее отличной.

"СМИ: "Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании "Глобус", следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта, сообщили в пресс-службе "Украэроруха". Отличная новость! Спасибо!" - написала представитель российского МИД.

Напомним, подобный случай уже был три года назад. Тогда в небо Украины залетели сразу три самолета из России.

Ранее мы рассказывали о появлении на сайте президента Украины петиций, в которых главу государства просят восстановить авиасообщение с Российской Федерацией, а также пустить поезда на территорию Крыма.