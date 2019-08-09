Компания Lego выпустила конструктор по мотивам культового сериала 90-х "Друзья". Набор Ideas Friends Central Perk включает фигурки главных героев ситкома - Чендлера, Джоуи, Росса, Рэйчел, Моники и Фиби - и позволяет собрать здание кофейни Central Perk, где любили встречаться друзья. Об этом сообщает компания.

В комплекте все продумано до мелочей. Конструктор в точности повторяет детали манхэттенского кафе: вывеска, знакомый интерьер, чашки и даже табличка Reserved. Здесь также есть те самые двойные двери и сцена, с которой Фиби пела о драном коте. Не забыли в наборе и студийные камеры, осветительные приборы и прочие приспособления, используемые во время киносъемок.

Фигурки также имеют невероятное сходство со своими "живыми" оригиналами, а их реквизиты подчеркивают основные "достоинства" и "слабости" героев. Так, у игрушечной Рейчел есть поднос с кофе, у Фиби - гитара, а у Моники - кекс с бананами и орехами. У фигурки Чендлера - свой ноутбук, у Джоуи - пицца, а у Росса - газета.

Набор является частью проекта Lego Ideas, который позволяет всем желающим представлять идеи для будущих продуктов Lego. Ideas Friends Central Perk был разработан фанатом по имени Aymeric Fievet. Его проект позволяет собрать культовое здание из сериала из 1719 деталей.

Фото: buro247.ua

В 2019 году сериал "Друзья" празднует свой 25-летний юбилей. По этому случаю в Нью-Йорке открылась иммерсивная выставка, посвященная сериалу, а компания Pottery Barn выпустила коллекцию вещей для дома по мотивам ситкома.

Напомним, что звезда сериала Друзья напугал фанатов ужасным внешним видом.

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