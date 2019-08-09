Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Нигерии.

"10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019.

Предлагаю членам исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион "Арена Днепр". Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днепре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым.

Этот матч станет прекрасным подарком Днепру - главному форпосту Украины на востоке и первым поединком сборной в городе за последние десять лет.

Также предлагаю исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина - Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арену". В случае одобрения инициативы исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье.

Оба предложения уже получили полную поддержку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Таким образом мы расширим географию выступлений сборной в Украине и сине-желтые получат в этих матчах мощную поддержку непокорного казацкого края", – написал Павелко.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Напомним, что 7 сентября Украина сыграет с Литвой на выезде в отборе на Евро-2020. А 14 октября состоится домашний матч против Португалии.

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