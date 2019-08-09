Чаще всего электронные визы в Украину оформляют китайцы. Об этом сообщил секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заец в Twitter.

По его данным, в 2019 году МИД оформило более 20 тысяч е-виз иностранцам. Свыше 12 тысячи электронных виз получили граждане КНР. Далее с большим отрывом идут Австралия и Садовская Аравия - 2300 и 1700 соответственно.

Возрастная категория тех, кто получил такую визу, составляет от двух месяцев до 96 лет. Чаще всего их оформляют для туризма, деловых поездок и частных путешествий.

Отметим, что электронную визу в Украину могут оформить граждане 52 государств. Централизованно их оформлять начали с 1 января 2019 года. Для получения такой визы надо зарегистрироваться на веб-платформе МИД, в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов, оплатить онлайн банковской картой консульский сбор. После этого можно получить готовую е-визу на электронную почту и распечатать ее.

Скриншот, инфографика: Twitter/ Andriy Zayats

Напомним, с 1 марта 2019 граждане Украины и Грузии могут взаимно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Также мы писали, что власти Канады хотят позволить украинцам путешествовать по стране с использованием электронных виз.