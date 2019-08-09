В результате бури, которая пронеслась по Ровенщине 8 августа, от удара током у оборванной линии передач погибла пожилая женщина. Её внучка получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины и местные СМИ.

По словам местных жителей, сильный ветер сдул с электроопоры гнездо аистов, оно оборвало линию электропередач. Кабель упал на проезжую часть, когда бабушка и внучка переходили дорогу.

"В 12:15 в с. Постийне Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач, в результате чего от поражения электрическим током погиб один человек и пострадал один ребенок", - указано в опубликованном сообщении.

Ребенка госпитализировали. По данным местных журналистов, погибла бабушка 1937 года, а ее внучка 2013 года находится в медучреждении.

Как сообщала "Страна", к утру пятницы, 9 августа, в Украине из-за непогоды были обесточены более 200 населенных пунктов в 6 областях.

В Сумской области без света остались 95 населенных пунктов; в Киевской области - 38; в Черкасской области - 26; в Черниговской области - 22; в Житомирской области 21; в Кировоградской области - 3.

Отметим, что под Ровно привязали собаку к щиту у дороги и бросили без еды и воды.