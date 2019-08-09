ФСИН России проведет в Москве 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УФСИН.

Уточняется, что в турнире будут участвовать водители подразделений пенитенциарной службы из более 10 регионов России.

Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Турнир проводится уже третий год подряд и приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

Стоит отметить, что столь необычное состязание пройдет в столице в один день с митингом оппозиции в поддержку арестованных на недавней акции протеста за честные выборы. Новый митинг пройдет на проспекте Сахарова в субботу, 10 августа, в 14:00. Свой приход на акцию анонсировали блогер Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron.

Ранее "Страна" писала о том, что на акции протеста за честные выборы, которая проходила 3 августа, были задержаны почти 700 человек.

Также мы сообщали, что после акции протеста в Москве возбудили первое дело против мужчины, который бросил мусорный бак в ОМОНовца.