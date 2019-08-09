Вчера, 8 августа, завершились первые матчи третьего квалифай-раунда Лиги Европы и уже можно подвести первые итоги для Украины в деле пополнения зачетными очками национальной еврокопилки.

Наша страна осталась на 9-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, как передает портал Ua.tribuna.

После очередной еврокубковой недели украинцы набрали 7 очков (1,4 балла в таблицу) - по 0,5 от Зари и Мариуполя. Луганчане за два матча с Будучностью получили 2 очка, теперь у них суммарно 2,5.

Динамо в Лиге чемпионов уступило Брюгге и отдало Бельгии 1 очко. Сейчас у киевлян 0 очков.

Шахтер за прямое попадание в группу Лиги чемпионов получил автоматически 4 очка. У Александрии, стартующей с группы Лиги Европы, тоже пока 0 очков.

У бельгийцев, идущих на 8-м месте в таблице УЕФА, сейчас 7,5 очков (1,5 балла) - Генк (4), Гент (1,5), Брюгге и Антверпен (по 1), Стандард (0).

Турция, занимающая 10-е место в таблице, набрала в этом сезоне 6 очков (1,2 балла) - Галатасарай (4), Малатьяспор (1,5), Трабзонспор (0,5), Истанбул и Бешикташ (по 0).

Топ-10 ассоциаций в рейтинге УЕФА по состоянию на 9 августа 2019 года

Фото: championat.com

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Зари рассказал, что его разозлило в матче против софийского ЦСКА.