Украинская правозащитница Ольга Решетилова заявила, что редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который прибыл в Киев для открытия украинского представительства радиостанции, нужно посадить в тюрьму для последующего обмена на украинцев. Об этом Решетилова написала в Facebook.

"Эхо Москвы", дочернее предприятие российского "Газпрома", которое возглавляет придворный журналист Кремля Венедиктов, хочет вещать в Украине", - написала Решетилова. Она добавила, что "выключает правозащитницу" и предлагает посадить Венедиктоа: "дополнительные граждане РФ в украинских тюрьмах нам не помешают, обменный фонд и все дела".

Фото: facebook.com/o.reshetylova

Ранее "Страна" сообщала, что Венедиктов планирует запустить радио "Эхо Москвы" в Украине.

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