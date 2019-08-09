В сети появилась заставка перезапуска молодежного сериала "Беверли-Хиллс 90210". Ролик опубликован на официальном канале культового шоу в Youtube.

Стоит отметить, что снятая в студии заставка не содержит сюжетных фрагментов и похожа на заставки более поздних сезонов шоу. За кадром звучит все та же уже хорошо знакомая музыка.

Напомним, новый сезон "Беверли-Хиллз 90210" представляет собой своеобразное продолжение культового шоу девяностых. Первая серия вышла 7 августа на телеканале Fox. В проекте задействованы все актеры оригинального состава, кроме Люка Перри (Дилан Маккей), который скончался в марте 2019 года.

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