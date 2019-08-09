Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в состав Национального инвестиционного совета Украины двух заместителей главы своей администрации, а также представителей корпораций из США и Японии.

В частности, указом Зеленского №588/2019 в персональный состав Национального инвестсовета Украины вводятся:

старший вице-президент, финансовый директор компании "General Electric" (США) Джейми Миллер,

председатель правления и исполнительный директор компании "Rakuten Inc." (Япония) Хироши Микитани,

главный исполнительный директор корпорации "Citigroup Inc." (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон;

заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко;

заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук (гендиректор инвесткомпании AYA Capital)

Сообщается, что все они ещё должны дать на это своё согласие.

Президент Украины ввёл Ливингстона вместо исключенного этим же указом гендиректора отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc." (США) Джеймса Коулза.

Как сообщала "Страна", Зеленский планирует провести земельную реформу в Украине до конца года, чтобы создать рынок земли. По его словам, в Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, и он надеется, что их станет значительно больше.

Отметим, что президент Украины оставил в составе Национального инвестиционного совета Гройсмана, Кубива, Петренко и Маркарову.