Луганская Заря, сыграв на выезде вничью (1:1) с софийским ЦСКА в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги Европы, обеспечила себе неплохой задел для выхода в плей-офф.

Главный тренер луганчан Викторт Скрипник на пресс-конференции после матча не скрывал, что доволен таким исходом, передает пресс-служба нашего клуба.

- Что вам сегодня понравилось, а что нет?



- Очень хороший стадион, очень хорошая поддержка. Знали, что так будет. Понравилась игра. Обе команды играли на победу. Как я и говорил, искали свои шансы у чужих ворот. Сегодня закончился первый тайм. Второй будет в Запорожье.

- Тренер соперника все время ругал своих футболистов…



- Всегда хочется, чтобы блестело. Любая команда хочет играть в футбол еще лучше. Мы не исключение. Конечно, есть ошибки. При забитом мяче у нас было 6-7 человек в штрафной и только два в красной форме, а все равно мы получили гол. Это злит. Нужно улучшать игру в обороне. Но мы не опустили рук, искали свои шансы впереди и наши старание переросло в пенальти, который мы реализовали. Но, повторюсь, все будет решаться в Запорожье.

- Чем удивил вас ЦСКА?



- Это мощная команда с индивидуально сильными игроками. Очень довольны, что сыграли здесь 1:1. Все было не так просто, как кажется. Давление трибун, команды, индивидуально сильных футболистов - это всегда непросто. Играли против очень сильного клуба.



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