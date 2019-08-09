Первая баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев на следующей неделе, 12-18 августа. Ее путь продлится около трех суток. А вот цена на арбузы пока не объявлена. Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Дмитрий Гусев в эфире телеканала "1+1".

"Баржа обязательно будет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы киевские потребители и люди из других регионов получили самые вкусные арбузы, которые сейчас созревают. А баржа в конце следующей недели отправляется из Херсонской области и будет следовать в город Киев", – сказал Гусев.

По словам главы ОГА добавил, что урожай арбузов в этом году почти вдвое больше прошлогоднего. Однако какова будет их цена, не сообщалось.

Отметим, что данная баржа имеет также название "баржа Гройсмана" из-за громкой PR-акции в 2017 году. Тогда власти обещали сделать цены на арбузы низкими, но у них получилось не все. Эффект, скорее, оказался обратным. В этот раз никто из команды пока еще премьера не комментировал прибытие арбузов.

Напомним, в прошлом году баржа с арбузами прибыла в Киев 25 августа. Тогда на ней прибыли в столицу около 500 тонн херсонских арбузов и несколько тонн.

Также мы сообщали, что фото "рекордного арбуза с Херсонщины", которым хвастался МИД Украины в Facebook, оказалось сделано в Мичигане.