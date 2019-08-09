Кейт Миддлтон впервые за 11 лет обнажила ноги на публике. Фото
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые за 11 лет появилась на публике с оголенными ногами. Об этом пишет Tinfobae.
Кейт Миддлтон поучаствовала в благотворительной парусной регате Copa del Rey в городе Каус. Сообщается, что для участия она и принц Уильям приостановили свой отпуск.
37-летняя Кейт Миддлтон надела темно-синие обтягивающие шорты. Также на ней были спортивная куртка и кепкой. Уточняется, что это первый раз, когда Миддлтон обнажила ноги с момента, как стала женой принца Уильяма. До замужества Кейт была замечена в шортах в сентябре 2008 года на вечеринке в стиле диско в Лондоне.
Фото: cosmo.ru
Напомним, принц Уильям с Кейт Миддлтон в образе жениха и невесты посетили церемонию кинопремии BAFTA 2019.
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