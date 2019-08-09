Сегодня, 9 августа, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв укрепился сразу на 27 копеек до 25,08 грн/$1. Об этом сообщает Нацбанк.

Фото: bank.gov.ua

Перед этим межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 18 копеек до 25,09 гривен за доллар, курс в покупке - 25,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 28,07 гривен за евро.

Мы уже писали о том, что происходит с курсом перед выходными.

Также мы писали о том, что экспортеры не хотят продавать валюту по низкому курсу и это отразится на курсе гривни.