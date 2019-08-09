В Испании метеорологические службы предупредили, что температура воздуха в пятницу, 9 августа, может подняться до +42 С. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В частности, речь идет о Каталонии, Мурсии, Арагоне и Валенсии. Ожидается, что температура воздуха в некоторых районах достигнет 42 градусов по Цельсию. О повышенной опасности из-за жары объявили также на Майорке, Ибице и Форментере, которые входят в состав Балеарских островов.

В конце июля сразу на несколько европейских стран обрушился антициклон. В Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции были установлены рекорды жары.

Как сообщала "Страна", в Европе из-за аномальной температуры гибли люди. В Лондоне были проблемы с движением поездов. Составы не могли ехать, поскольку из-за жары были повреждены контактные провода.