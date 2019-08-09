Актер Мэттью Перри, который прославился после роли Чендлера Бинга в сериале Друзья,теперь претворился в затворника. Он практически не покидает свое жилище - расположенный в отеле пентхаус, который стоит семь тысяч долларов в сутки, передает New Idea.

Известно, что ранее актер злоупотреблял спиртным, из-за чего проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Однако приближенные к актеру люди заявляют, что Перри вновь потянуло к алкоголю.

"Вряд ли кто-то узнает его (в отеле - Ред.), потому что он такой неопрятный в сравнении с тем, каким его помнят люди", - отметил собеседник издания.

Мэттью Перри. Фото: Getty Images

По его словам, кинозвезда покидает номер в отеле лишь для того, чтобы купить сигареты или посетить больницу.

Ранее "Страна" писала о том, что звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри напугал фанатов ужасным внешним видом.

Также мы сообщали, что звезда "Игры престолов" опубликовала первое фото со своей второй свадьбы.