Все специальные советники правительства Британии вынуждены отменить свой летний отпуск на фоне наращивания подготовки к "жесткому" варианту выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает американское издание Politico.

Один из старейших помощников премьер-министра Бориса Джонсона Эдди Листер, разослал по электронной почте специальных советников в четверг вечером письмо, в котором объявил, что все ежегодные отпуска отменяются до 31 октября - дня, когда Джонсон пообещал выйти из ЕС. Те, кто уже совершил бронирования в соответствии со своими планами, получат компенсацию за потраченные средства.

По словам источников в британском правительстве, большинство высокопоставленных чиновников уже отменили свои планы на отпуск. "Это серьезное время для страны. У нас всех есть невероятная привилегия иметь эти рабочие места, поэтому мы должны спокойно идти дальше", - сказал один из чиновников.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов вывести страну из ЕС 31 октября - независимо от того, будет ли достигнута договоренность о пересмотре соглашения с властями Евросоюза о Brexit.

Как сообщала "Страна", в ЕС больше не хотят вести переговоры с Британией по Brexit.

Отмечается, что Борис Джонсон желает пересмотра соглашения, которое согласовала с ЕС его предшественница Тереза Мэй, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop, цель которого предотвратить восстановление жесткого таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Также британские журналисты выяснили, что США могут не открыть свой рынок Британии после Brexit.