Киевский аэропорт "Борисполь" по итогам второго квартала и июня 2019 года возглавил рейтинг Международного совета аэропортов ACI Europe среди аэропортов на 10-25 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что первое полугодие Международный аэропорт "Борисполь" завершил на втором месте рейтинга (+ 20,1%), уступив лишь аэропорта Берлина. По итогам второго квартала и июня аэропорт продемонстрировал динамику роста в +23,7% и +27,6% соответственно и обогнал конкурентов.

ACI Europe ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока, анализируя данные более 230 европейских аэропортов.

Скриншот, инфографика: Facebook/ Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Напомним, СБУ поймала на взятке главного инспектора таможенного поста аэропорта "Борисполь".

Также мы писали, что в сентябре рейсы Wizz Air перенесут в Борисполь.