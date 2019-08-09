Аэропорт "Борисполь" возглавил европейский рейтинг по уровню роста пассажиропотока
Киевский аэропорт "Борисполь" по итогам второго квартала и июня 2019 года возглавил рейтинг Международного совета аэропортов ACI Europe среди аэропортов на 10-25 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
Отмечается, что первое полугодие Международный аэропорт "Борисполь" завершил на втором месте рейтинга (+ 20,1%), уступив лишь аэропорта Берлина. По итогам второго квартала и июня аэропорт продемонстрировал динамику роста в +23,7% и +27,6% соответственно и обогнал конкурентов.
ACI Europe ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока, анализируя данные более 230 европейских аэропортов.
Скриншот, инфографика: Facebook/ Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
Напомним, СБУ поймала на взятке главного инспектора таможенного поста аэропорта "Борисполь".
Также мы писали, что в сентябре рейсы Wizz Air перенесут в Борисполь.