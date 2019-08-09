Генштаб ВСУ утвердил новый нарукавный знак командования сил специальных операций (ССО). На нем изображена голова волка-оборотня со стрелами в пасти и стилизованный двузуб. Об этом сообщает пресс-служба командования ССО в Facebook.

Отмечается, что нарукавный знак парадного, парадно-выходного и повседневного обмундирования Командование ССО имеет вид темно-серого геральдического щита. "Серебряная голова Оборотня с золотыми глазами - олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг. То есть Голова ССО решает, какой враг уничтожается, который нейтрализуется. Стрелы, является опасной, молниеносной опасностью, уничтожена. По легенде, казаки-характерники, которые могли превращаться в волков, могли ловить руками или отбивать стрелы", - пишет пресс-служба.

В середине нарукавного знака, размещен золотой стилизованный двузуб покровителя УСН - князя Святослава Храброго. "Компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков – характерников до современности, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными воинскими подразделениями ССО ВС Украины", - резюмируется в сообщении.

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