Президент США Дональд Трамп боится алкогольной зависимости и потому не пьет спиртное. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете The Washington Post.

По словам Трампа, на его решение не употреблять спиртное повлиял алкоголизм его старшего покойного брата Фреда.

"Он был красавчиком, и я видел, что алкоголь делает с его телом", - признался президент США.

Также Трамп высказал уверенность, что склонность к алкоголизму присутствует в его генетике.

"Допустим, я бы начал пить. Вполне возможно, что я не говорил бы с вами прямо сейчас", - сказал Трамп.

Фред Трамп-младший после окончания университета начал строить карьеру пилота в авиакомпании TWA, но его отец настоял на управлении семейным бизнесом. В итоге молодой человек стал выпивать, его уволили из компании, после чего Фред и устроился в фирму отца. Скончался он в 1981 году от последствий алкоголизма.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп ввел в США смертную казнь за преступления на почве нетерпимости.

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