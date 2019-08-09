Тонны крайне токсичного вещества могли оказаться в водах Белого моря в результате взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Во второй половине четверга, 8 августа, стало известно, что после ЧП на военном полигоне администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря.

Соответствующее предупреждение разместили на официальном интернет-ресурсе администрации портов, распоряжение передали находящимся в море судам. По данным самих гражданских моряков, запрет был наложен по требованию военных.

Как рассказал один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с разрушением в ходе ЧП ракеты, в результате чего топливо - несимметричный диметилгидразин (гептил) - соединилось с окислителем, и произошел взрыв.

При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли оказаться в воде. Запрет на судоходство в таком случае объясняется в первую очередь необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом.

Кроме того, военным потребуется время, чтобы без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной при взрыве техники для проведения экспертиз, необходимых при расследовании обстоятельств ЧП.

Собеседник издания также отметил, что случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз налагались ограничения на судоходство в районе аварии на достаточное продолжительное время. А через три-четыре недели гептил растворяется в воде до безопасной концентрации, и необходимость в ограничениях отпадает сама собой.

Напомним, при взрыве на российском военном полигоне под Архангельском пострадали шесть человек, двое погибли.

Также мы сообщали, что в аптеках Северодвинска и Архангельска пропал йод после взрыва на ракетном полигоне.