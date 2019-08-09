Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы СБУ Василия Грицака, который несмотря на отставку продолжает получать зарплату, и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

В суд обратился адвокат Казак в интересах одного из граждан с жалобой на бездействие НАБУ. Суд установил, что 22 июля адвокат направил на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро заявление о совершении уголовных преступлений Грицаком, Демчиной, прокурором Волынской области, начальником Главного следственного управления и другими руководителями полиции по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

При этом, НАБУ не открыло уголовное производство по данным фактам. 2 августа суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство и начать досудебное расследование.

Напомним, что самоотставленный, но не уволенный Радой глава СБУ Грицак получил за июнь зарплату в 72 338 гривен.

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