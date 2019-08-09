Вероятный новый председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о механизме прекращения конфликта на Донбассе сообщил, что необходимо двигаться в рамках Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью 112 Украина.

- Одна из проблем, которая больше всего волнует украинцев, это, собственно, вопросы войны и мира. Как прекратить войну на Донбассе, каким образом вернуть ОРДЛО, Крым под контроль Украины? Это будет сверхмощным, наиважнейшим заданием в том числе и для будущей ВР. Курт Волкер еще в июле говорил, что будущей ВР надо будет определяться со своей позицией относительно законопроектов, предусмотренных Минскими договорённостями. А здесь и внесение изменений в Конституцию, и так называемый особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и амнистия. Есть ли уже позиция вашей будущей фракции и ваша личная позиция, как будущего председателя ВР, относительно этого? Поддерживаете ли вы эти законопроекты? Возможно, свои какие-то варианты предложите?

- Это довольно тяжелая дискуссия, которая состоится в парламенте. Она будет прозрачной. О чем можно сегодня с уверенностью говорить, так это то, что мы должны двигаться в рамках Минских договоренностей. Мы от этого не можем отойти. И мы, как команда, а прежде всего это президент имплементирует эти позиции, которые были отражены в Минских договоренностях.

Это и прекращения огня, и отведение вооружения. К сожалению, это точечно, но к этому надо стремиться и эту практику распространять на всю линию разграничения. Это действительно даст возможность вернуть территории. Мы будем разрабатывать, внедрять, реализовывать информационную стратегию, о которой уже сегодня говорят представители Офиса президента, и я уверен, что парламент будет поддерживать их в этих инициативах.

И очень много других вещей, которые нам предстоит сделать. Если мы говорим об амнистии для военных преступников, то во всем мире это невозможно. Если мы говорим об амнистии для тех, кто вынужденно находится на оккупированных территориях и кто вынужден вести ту или иную деятельность, то, конечно, там надо будет подходить более тщательно к этим вопросам. Вопросов много, и мне бы очень не хотелось о них говорить так пиарно, из студии, когда есть пять минут. Это достаточно глубокая дискуссия и между властью, и между обществом, и между теми, кто живет здесь, и теми, кто очень часто вынужденно живет на оккупированных территориях.

- Это и то, о чем говорил президент: и о компромиссах, и о том, на что он способен ради мира, и это то, о чем все думали, идя на выборы. Вы в интервью сказали, что одними законами не решить вопрос войны, одними законами не уберешь офицеров агрессора. Но эти компромиссы, которые можно в законодательной плоскости очертить, это все же будет ваша ответственность. Богдан Яременко, который возглавит комитет по международным отношениям, оценивая минские договоренности - особый статус Донбасса, говорил, что "новоизмененный закон об особом статусе Донбасса - это фантасмагория, попытка поженить здравый смысл с минскими договоренностями". Отношение к этому особому статусу, вплоть до "Минска", как такового, в вашей фракции... Как вы с этим собираетесь работать?

- Наша фракция (Слуга народа - Ред.), как и вся наша великая Родина, - разные люди. С разными взглядами, с различным мироощущением, восприятием. С различными позициями. Но я уверен, что и во фракции, и в государстве надо находить (и мы найдем) точки соприкосновения, которые объединят всю фракцию и все государство вокруг тех позиций, которые позволят вернуть как временно оккупированные территории Донбасса, так и Крыма.

- Осенью истекает срок действия закона об особенностях местного самоуправления. Если осенью возникнет снова вопрос со стороны наших зарубежных партнеров о пролонгации этого закона, ваша позиция?

- Для этого надо понимать позицию зарубежных партнеров, для этого надо будет понимать ситуацию, которая будет фактически в это время и со стороны РФ, и на фронте, и внутри государства. И всегда, голосуя за те или иные законы, надо исходить из национальных интересов государства.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", Коломойский заявил, что особый статус Донбассу в Конституции никто не даст. Вместо этого он предложил "пятилетний переходный период". Также он не хочет инвестировать в регион.

Ранее Кравчук назвал "нелигитимными" договоренности по Донбассу.