В пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда (Волынская область) во время досмотра грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, обнаружили в рефрижераторе трех нелегальных пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 9 августа.

Задержанные иностранцы сказали, что они из Афганистана, двое из них являются несовершеннолетними. В Национальную полицию Украины направлено уведомление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, пограничники передали представителям Нацполиции.

Напомним, что у въезжающих в Украину иностранцев будут брать биометрическую информацию и хранить ее.

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