"Скачал из интернета". В Офисе президента рассказали, откуда взялось заявление Богдана об отставке
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что заявление своего шефа Андрея Богдана об отставке, которое наделало шума неделю назад, он скачал из интернета и потом распространил его в СМИ, которые настойчиво требовали комментариев.
Об этом он рассказал в интервью "Лига.net".
Кирилл Тимошенко так изложил свою версию скандальных событий 1 августа.
"Где-то ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на "Интерфаксе", кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо они звонили в пресс-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - рассказал Тимошенко и добавил, что он скачал заявление с сайта 24 канала.
"Всем, кто звонил, я в ответ кидал эту штуку. Меня спрашивали, правда это или нет. Я сказал, что не буду это комментировать, потому что я к тому моменту не успевал связаться с Богданом... Позже было принято решение, что президент это лично прокомментирует", - сказал Тимошенко.
Ранее "Страна" рассказывала, что Богдан в сливе своего заявления об увольнении заподозрил СБУ.
Также мы писали, что журналист рассказала, что заявление Богдана об отставке ей слили из Офиса президента.