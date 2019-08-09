Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что заявление своего шефа Андрея Богдана об отставке, которое наделало шума неделю назад, он скачал из интернета и потом распространил его в СМИ, которые настойчиво требовали комментариев.

Об этом он рассказал в интервью "Лига.net".

Кирилл Тимошенко так изложил свою версию скандальных событий 1 августа.

"Где-то ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на "Интерфаксе", кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо они звонили в пресс-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - рассказал Тимошенко и добавил, что он скачал заявление с сайта 24 канала.

"Всем, кто звонил, я в ответ кидал эту штуку. Меня спрашивали, правда это или нет. Я сказал, что не буду это комментировать, потому что я к тому моменту не успевал связаться с Богданом... Позже было принято решение, что президент это лично прокомментирует", - сказал Тимошенко.

Ранее "Страна" рассказывала, что Богдан в сливе своего заявления об увольнении заподозрил СБУ.

Также мы писали, что журналист рассказала, что заявление Богдана об отставке ей слили из Офиса президента.

