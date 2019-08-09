Сегодня, 9 августа, в Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым. Журналисты на похоронах заметили мужчину - сотрудника ритуальной службы, который в профиль похож на экс-президента Украины Петра Порошенко.

В среде репортеров шутят, что "бывший президент Украины лишился работы и теперь занялся похоронами".

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", 9 августа, в Москве в последний путь провожают певца Вилли Токарева. Его похороны организованы не как траурное событие, а, скорее, как день памяти артиста.

Отметим, что Петр Порошенко ночью вернулся в Украину. Он вылетел из Украины 28 июля чартерным рейсомиз аэропорта "Киев" на Стамбул, а оттуда тем же бортом - в Дубаи. Вместе с ним летели Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).

Напомним, что в ГБР начали проверять, как Порошенко удалось покинуть Украину.