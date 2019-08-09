Сегодня исполняется 20 лет с того момента, как Владимир Путин начал управлять Россией. 9 августа 1999 года президент Борис Ельцин записал обращение, в котором официально назвал Путина своим преемником.

ВВП на тот момент возглавлял ФСБ и был серетарем Совета безопасности. Уже через неделю после заявления Ельцина Путин был утвержден Госдумой в качестве премьер-министра. А в следующем году избран президентом России.

Обращение Бориса Ельцина положило начало "эпохе Путина" в России, которая длится по сей день. И сегодня ей исполнилось два десятка лет.

Что такое эпоха Путина?

Этот период как в России, так и в мире оценивается по-разному.

За годы Путина в РФ выросла экономика и благосостояние граждан. Как за счет нефтедолларов, так и благодаря тому, что от власти были отстранены наиболее одиозные олигархи, а их активы были частично национализированы. Остальные же олигархи начали платить налоги в казну.

Также был остановлен распад территории страны, возвращена Чечня.

При этом главные претензии к Путину внутри России сводятся к трем позициям.

Первая - прозападных либералов, которые считают, что страна свернула с пути в глобальные структуры и поэтому развивается неправильно. Это те люди, которые сегодня выходят на митинги в Москве и поддерживают, к примеру, Алексея Навального.

Вторая - русские националисты, которые считают, что Путин проявил слабость, не захватив всю Украину в 2014 году, а также не включая до сих пор "ДНР" и "ЛНР" в состав России. Также они критикуют его за либеральную политику в отношении мигрантов из Средней Азии.

Третья - это сторонники левых идей, которые критикуют Путина и вообще российскую власть за не социально-ориентированную экономическую политику (очень умеренный рост зарплат и прочих соцвыплат, явная социальная несправедливость). К слову, последняя претензия, судя по опросам, является основной вообще среди россиян. Правда, многие считат в этом виновным премьера Медведева и "системных либералов" из его правительства, а не Путина.

Диаметрально противоположное восприятие российского президента и в мире. Активная внешняя политика Путина вызвала раздражение у США и части Европы. Кульминации этот процесс достиг в истории с Украиной и Сирией. После аннексии Крыма оформилась новая "холодная война" между Россией и Западом.

Это не говоря уже о конфликте с Украиной. После аннексии Крыма и войны на Донбассе у нас Путин стал главным антигероем современности.

Правда теперь, в отличие от советско-американского противостояния, мир фрагментирован иначе. Россия во многом - прежде всего экономически - утратила позиции сверхдержавы. Зато ей становится Китай, которые еще сильнее "бодается" с теми же США. И активно дружит с Москвой.

И этот многополярный мир - еще один родовой признак "эпохи Путина". Для многих антиамерикански настроенных людей в мире Путин - герой. Также его положительно оценивают традиционалистские круги в Европе, которые выступают против либеральных "перегибов" (типа ЛГБТ и мигрантов).

Так или иначе, Владимир Путин - публичный политик. Поэтому главные вехи его правления можно проиллюстрировать. "Страна" собрала самые знаковые видео карьеры Путина.

1999 год. "Мочить в сортире"

Уже в сентябре премьер Путин главной своей целью поставил уничтожение чеченских сепаратистов. Которых власти России считали террористами. Боевики действительно практиковали взятие заложников, захваты школ и подрывы гражданских объектов.

По приказу Путина были начато наступление на Чечню (вторая чеченская война). Отвечая на вопрос журналистов, зачем, премьер ответил:

"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно".

Фраза "замочим в сортире" стала эпохальной и широко разошлась как в бывшем СНГ, так и на Западе.

1999 год. За штурвалом Су-25

В октябре 1999 года Путин совершил 10-минутный полет на штурмовике Су-25 УБ во время визита на учебно-тренировочную базу при Краснодарском высшем авиационном училище.

Уже тогда ВВП примерял на себя имидж воинственного политика, который пришел возродить армию да и вообще производить имидж "сильной руки".

2000 год. "Она утонула"

После гибели подлодки "Курск" Владимир Путин дал интервью американскому телеведущему Ларри Кингу. В нем он с улыбкой ответил на вопрос о том, что случилось с подлодкой: "Она утонула".

Многие восприняли это как некий троллинг в отношении жертв трагедии. Защитники же Путина говорили, что президент троллил журналиста, который пытался выудить из ВВП закрытую информацию

2005 год. "Распад СССР - геополитическая катастрофа"

В 2005 году в послании Федеральному собранию Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века.

Позже он не один раз повторил этот тезис. "Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века", - сказал Путин в интервью Оливеру Стоуну в 2017 году.

Эта фраза стала одной из самых обсуждаемых в мире. Запад на ее основании начал обвинять Путина в реваншизме. На эти обвинения российский президент отвечал так: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы".

2006 год. Поцелуй мальчика в живот

В 2006 году, часто говоривший о демографии и повышении рождаемости, Владимир Путин продемонстрировал порыв, который озадачил многих.

Он шел по Кремлю после торжественной встречи с выпускниками военных академий и училищ и по дороге увидел туристов, которые привели детей посмотреть на достопримечательности.

Путин решил пообщаться с народом и остановился перед группой ошеломленных экскурсантов. Его окружили дети, а он выбрал самого маленького мальчика, которому было 4-5 лет, присел и спросил, как его зовут "Никита!" - ответил мальчик. После чего неожиданно российский президент поднял майку ребенка и поцеловал его в живот.

2007 год. Мюнхенская речь

10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Владимир Путин произнес речь, которую расценили как пролог к новой "холодной войне".

В ней он заявил, что для современного мира однополярная модель, которая предлагалась после "холодной войны", но не состоялась, неприемлема и невозможна. И что США вмешиваются в жизнь других стран во всех сферах.

"Что будет с Косово, с Сербией? Это могут знать только косовары и сербы. И давайте не будем за них решать, как они устроят свою жизнь. Не нужно корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их проблемы", - сказал Путин.

Высказался он и о ядерном разоружении: "Надеемся, что и наши партнеры будут действовать также транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на "черный день" лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И, если сегодня новый министр обороны США здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти лишние заряды ни на складах, ни "под подушкой", ни "под одеялом", я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать".

Также он сказал, что единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы, как последнего довода, может быть только Устав ООН.

И назвал Россию страной с тысячелетней историей, то есть он отсчитывал история от князя Владимира, крестившего Киевскую Русь, что вызвало возмущение в Киеве.

2010 год. Тушил пожары с самолета

В 2010 году российское телевидение показало, как Путин, который после двух сроков на посту президента, вновь стал главой правительства, потушил два лесных пожара во время визита в Рязанскую область. Глава правительства сидел в кресле второго пилота на самолете-амфибии и управлял забором воды и сбросом ее на горящий лес.

Сегодня, несмотря на бушующие в Сибири пожары, 66-летний Путин уже не вылетает на тушение лично.

2010 год. "А как вас зовут, извините?"

В 2010 году Путин встретился с участниками и организаторами благотворительного литературно-музыкального вечера "Маленький принц", где Путин сказал, что может поговорить с собравшимися на любую тему.

Там присутствовал лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук, который на тот момент был одним из сторонников "белоленточной" либеральной оппозиции.

- Владимир Владимирович, можно, да? - спросил Шевчук и сказал, что ему накануне позвонил помощник Путина и попросил не задавать острых вопросов.

- А как вас зовут, извините? - перебил его Путин.

- Юра Шевчук, музыкант.

- Мой помощник не мог вам позвонить по этому поводу.

- Ну не ваш помощник, какой-то чудак, да, - сказал Шевчук и далее задал вопрос будет ли разгоняться предстоящий Марш несогласных в Питере.

2010 год. Спел перед звездами Голливуда

В декабре 2010 года Владимир Путин предстал в неожиданном амплуа - певца и музыканта. На благотворительном концерте перед западными кинозвездами - Кевином Костнером, Шэрон Стоун, Жераром Депардье, Куртом Расселом и другими он спел и сыграл джазовый хит Blueberry Hill.

2011 год. Погружение в батискафе и амфоры

У берегов Балаклавы Путин погрузился на дно в глубоководном аппарате Русского географического общества, чтобы изучить остатки затонувшего корабля.

Погружение заняло 40 минут. За это время российский президент якобы лично нашел две амфоры, которые были на дне.

"Это одно из очень важных открытий для того, чтобы посмотреть, как складывалась ситуация в Северном Причерноморье в те древние времена, для того, чтобы понять, как развивались отношения древней Руси со своими соседями, как шло становление российской государственности", - заявил вынырнувший президент журналистам.

Чуть позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков признал, что это была постановка. "Естественно, их или оставили там, или положили. Это совершенно нормально", - сказал он.

2012 год. Слезы победы на Манежной площади

В марте 2012 года Путин победил в первом туре президентских выборов и пошел на третий срок. Это была важная веха: победы ВВП пытались не допустить массовыми митингами либеральной оппозиции, которая призывала президента Медведева выдвинуть свою кандидатуру. Но в итоге Медведев отступил, а Путин снова стал главой государства.

4 марта он вышел на Манежную площадь в Москве, где его уже поздравляли сторонники. В тот момент были известны предварительные данные подсчета голосов, Путин набирал 63%. Все телеканала страны показали слезы Владимира Путина, когда тот стоял на сцене.

Когда Путину передали слово, голос его звучал твердо, хотя он и шмыгал носом. Только в самом конце он почти сорвался на крик: "Я говорил вам, что мы победим? И мы победили! Слава России!" Позже пресс-секретарь Путина пояснил, что у его шефа просто начали слезиться глаза от ветра.

2012 год. Полет со стерхами

Осенью Путин принял участие в проекте "Полет надежды", направленный на сохранение редкого вида журавлей - стерхов. Птиц разводят в неволе, а затем дельтапланеристы в белых костюмах, которых журавли принимают за своих родителей, учат их летать. Именно в такой роли выступил Путин, совершив перелет на мотодельтаплане. Это дало пищу для множества шуток, мемов и фотожаб в сети.

2013 год. Рыбалка с голым торсом

В 2018 году появилось видео, как Владимир Путин в Туве, в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова, ходит по горам, пробует лесные ягоды, катается на катере, рыбачит с голым торсом и охотится на щуку под водой.

2013 год. Заявление о разводе

В феврале 2013 года после балета "Эсмеральда" в Кремлевском дворце, куда Путин пришел с супругой Людмилой, он внезапно заявил журналистам о разводе.

Путины находились в браке 30 лет. У них две дочери. Глава РФ сказал, что это было общее решение. "Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждый своей жизнью. Так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь", - подтвердила его жена.

2014 год. "Пусть только попробуют"

В 2014 году, когда был аннексирован Крым, и начались военные действия на Донбассе, Путин сделал много заявлений.

В начале марта он дал интервью, в котором заявил, что воспользуется своим правом ввода войск в Украину только в крайнем случае. Он отметил, что таким случаем может стать необходимость защитить украинцев: "И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади".

В целом как-то так оно и получилось. России официально на Донбассе нет, при этом ее военные негласно участвуют в конфликте на стороне сепаратистов - то есть как бы "сзади".

2014 год. "Крым вернулся в родную гавань"

После аннексии Крыма, в марте 2014 года, российский президент заявил, что Крым и Севастополь вернулись в Россию.

"После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань - в Россию, к родным берегам, в порт постоянной приписки", - сказал Путин, выступая на митинге "Крым - за Россию!", в день подписания договора о вхождении полуострова в состав РФ.

2014 год. Слезы во время гимна СССР

3 сентября Путин побывал в Монголии по приглашению президента Элбэгдоржа Цахиагийна. Монгольский военный оркестр на площади Чингисхана в Улан-Баторе начал играть мелодию гимна СССР, которую Путин слушал с прикрытыми глазами и похоже было, что он пытается сдержать слезы.

2014 год. Рукопожатие с Порошенко

Осенью в Минске были подписаны первые соглашения по урегулированию на Донбассе - так называемый "Минск-1". Там Петр Порошенко и Владимир Путин пожали друг другу руки - впервые с момента начала военных действий на Донбассе.

В Украине заранее начались споры, должен ли Порошенко пожимать руку Путину. По протоколу он обязан был это сделать. И он сделал - правда, сурово изменившись в лице.

2014 год. Валдайская речь Путина

Валдайскую речь Путина в октябре 2014 года сравнивают с мюнхенской. В ней он выступил с резкой критикой США и их союзников, фактически обвинив их в разрушении существующей системы международной безопасности. Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в Сочи сочли одной из его самых антиамериканских речей.

Говорил на Валдае Путин и об Украине: "Это слабое государство, разделенное. С проблемой Крыма и ситуацией на Донбассе мы вступили в цикл недоверия и санкций. И никто не может на сегодняшний день представить выход из этой ситуации, даже несмотря на то, что в сентябре было подписано соглашение о прекращении огня, и показалось, что оно упростит ситуацию. Никто не хочет, чтобы Украина стала зоной замороженного конфликта".

Он добавил, что нужно создать контактную группу по Донбассу с Украиной, Россией, Германией, Великобританией, Францией и США. "Минская группа" преуспела существенно в этом направлении, однако у нее ограниченный потенциал. Она позволила обеспечить заключение перемирия, но нам нужен новый механизм для того, чтобы разработать новые способы решения этой проблемы и взять на себя ответственность за будущее Украины" - сказал президент РФ.

2014 год. Укрыл пледом первую леди Китая

На саммите саммите АТЭС в Пекине Путин возбудил китайскую общественность, обернув плечи супруги главы КНР Си Цзиньпина пледом.

Глава Китая в это время отвлекся на разговор с Бараком Обамой. Российский президент нарушил негласное правило никогда не трогать жен дипломатов. Кроме того, жители Китая очень чувствительны к прикосновениям незнакомых людей.

Пэн Лиюан улыбнулась, но поспешила сбросить плед и отдать его телохранителям. При этом многие в мире расценили жест Путина как истинно мужской.

2018 год. Новые супер-ракеты

Во время послания Федеральному собранию Путин рассказал о новых видах вооружения, созданных в России.

В частности, о создании гиперзвуковых межконтинентальных ракет, аналогов которых нет ни у кого в мире. А также о создании подводного беспилотника, способного работать на очень больших глубинах и на межконтинентальных расстояниях.

2019 год. "Смерть либерализма"

В этом году в преддверии Саммита G20 в Осаке Владимир Путин дал интервью журналистам британской газеты Financial Times. В нем он заявил о конце эпохи либерализма."Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - сказал президент РФ.

По его словам, либералы пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Среди которых он назвал решение Ангелы Меркель о приеме более 1 миллиона сирийских беженцев. "Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это", – заявил Путин.

Эти слова Путина вызвали критику со стороны либералов, причем очень высокого ранга - включая лидеров западных государств и еврочиновников. Однако в самой России речь восприняли с одобрением.

Заявление было очередным программным международным тезисом Путина, который о сих пор обсуждается в мире.