Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) настаивает на аресте директора госпредприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова с альтернативой в виде залога в 50 миллионов гривен. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.

"Взятие под стражу и 50 миллионов гривен", - цитирует издание своего собеседника.

По его словам, суд, на котором рассмотрят меру пресечения Евдокимову состоится в пятницу, 9 августа. Решение примет Соломенский районный суд Киева.

Напомним, 8 августа стало известно, что НАБУ задержало директора госпредприятия "Оператор рынка", бывшего члена Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Евдокимова по делу о формуле "Роттердам +".

Отметим, что по данным СМИ, скандальная формула Роттердам+, за счет завышения стоимости угля при расчете формулы цены электроэнергии, использовалась для получения сверхприбылей компаниями Рината Ахметова, а также Петром Порошенко.

Поробнее об этом деле можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ сообщило о подозрении шести фигурантам расследования по делу о Роттердам+.

