Государственное бюро расследований засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, вернувшийся 7 августа из отпуска в Украину. Об этом говорится в ответе ГБР на информационный запрос Украинских новостей.

Агенство обратилось к Госбюро с запросом, в котором просило сообщить, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить в рамках указанных уголовных дел. ГБР ответило, что сторонами уголовных производств согласно главе 3 Уголовно-процессуального кодекса является сторона обвинения и сторона защиты.

"Предоставление доступа к указанной информации лицам, у которых нет определенного процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусматривается", - сказано в ответе.

Кроме того, ГБР отказалось сообщить, планируется ли допросить депутата Верховной Рады Игоря Кононенко ("Блок Петра Порошенко"), бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также, ГБР не сообщило, в рамках скольких уголовных производств проверяются возможные противоправные действия Порошенко. Бюро указало, что преждевременное разглашение данных досудебного расследования может повлиять на ход расследования, нанести ущерб полноте и объективности установления обстоятельств уголовного правонарушения, интересам потерпевшего, подозреваемого и других участников производства.

Напомним, что глава ГБР Труба заявил, что ведомство в июне расследовало 8 уголовных дел против Порошенко.

Также мы писали о том, что ГБР уже выслало Порошенко повестку на допрос 12 августа.