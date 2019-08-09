Следователи Госбюро расследований задержали двух прокуроров одной из районных прокуратур Киева во время получения взятки в сумме 5 тысяч долларов от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, прокуроры одной из столичных местных прокуратур требовали от предпринимателя 5 тысяч долларов. За это они обещали не привлекать его к ответственности и оказать содействие в работе его АЗС. Деньги передавал посредник.

Произошедшее квалифицировали как получение взятки служебным лицом, совмещенное с вымогательством такой взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Представители ГБР задержали прокуроров и провели обыски у них на работе. Сейчас планируют сообщить задержанным о подозрении и избрать им меру пресечения.

В случае доказательства вины прокурорам грозит лишение свободы на срок 5-10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Как сообщала "Страна", топ-менеджеров банка "Финансы и кредит" обвинили в миллиардных растратах. Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в конечном итоге сказалось на его платежеспособности.

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