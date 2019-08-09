С прилавок аптек Архангельска и Северодвинска исчез йод после взрыва на военном полигоне недалеко от деревни Ненокса. Об этом пишет местный портал 29.RU.

Сообщается, что препарат закончился в шести из пятнадцати аптек, в остальных их них также был высокий спрос на товар. Фармацевты считают, что йод начали скупать из-за взрыва под Северодвинском. "Есть пока йод, но последние три часа ну очень много людей приходили за йодом, видимо, из-за новостей про радиацию под Северодвинском", - сказали в аптеках.

Кстати, до этого в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона впоследствии взрыва на военном полигоне недалеко от деревни Ненокса.

Напомним, что при взрыве на ракетном военном полигоне под Архангельском погибли два человека.

А до этого в России горели боеприпасы в воинской части, пришлось эвакуировать близлежащую деревню.