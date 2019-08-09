Сегодня, 9 августа, в Москве в последний путь провожают певца Вилли Токарева. Его похороны организованы не как траурное событие, а, скорее, как день памяти артиста.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с траурной церемонии.

Прощание проходит в храме на Таганке, но служба не идёт. Громко звучит музыка, прямо в церкви - звучат песни Вилли Токарева, которые преимущественно развлекательные. Пришедшим попрощаться раздают музыкальные CD-диски с песнями артиста. Возможно, оригинальность мероприятия связана с тем, что певец еще и американский гражданин, где несколько другие обычаи.

Возле гроба музыканта - сын Антон. Он работал ведущим на выступал на разогреве у "!Ласкового мая" и был ведущим на "Радио шансон". От этой радиостанции был доставлен огромный букет с цветами. Часть венков - от ресторанов Москвы, в которых выступал певец.

Фото: Cтрана

Ранее мы сообщали, что названа причина смерти шансонье Вилли Токарева.





