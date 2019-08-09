В НАБУ заподозрили экс-директора производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" подозревают в незаконном присвоении 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что в конце 2013 - начале 2014 года он по сговору с руководителем частного донецкого предприятия "создал видимость законных оснований реализации щебневой продукции".

С предприятия отгрузили 19 765 тон щебня, который впоследствии экспортировали в Россию по железной дороге. Однако тогда никакие бухгалтерские документы не подписывали и с поставщиками никто не рассчитался. По данным экспертизы, госпредприятию нанесли убытки на сумму 1,2 млн грн.

Бывшему руководителю "Центра управления" Укрзализныци" уже сообщили о подозрении.

Как сообщала "Страна", следователи НАБУ сообщили о подозрении шести фигурантам расследования об угольной схеме Роттердам+. При этом двум лицам уже их вручили.

Также в НАБУ завершили расследование против министра энергетики Насалика.