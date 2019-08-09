Украина и США запускают проект по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - говорится в сообщении.

Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов. "В рамках мероприятия посольство Украины в США представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру", ее можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США - университете Джорджа Вашингтона.

Украинский посол поблагодарил Министерство энергетики США за многолетнее сотрудничество, в частности, заместителя помощника министра энергетики США Уильяма Джойса, который выступил с докладом на конференции, и профильные в этой сфере ведомства за поддержку идеи углубления партнерства Украины и США в сфере ядерной энергетики.

Фото: facebook.com

Напомним, что Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне уже в следующем месяце.

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