9 августа в Москве проходят похороны известного российского шансонье Вилли Токарева. Он умер 4 августа в онкоцентре, где провел последний месяц. Ему было 84 года.

Певец был женат трижды. У него осталось четверо детей: три сына и дочь. Последняя его семья, 41-летняя супруга Юлия, 19-летняя дочь Эвелина и 16-летний сын Милен живут в США.

О церемонии прощания с места событий сообщает собкор "Страны". Похоронят исполнителя на Калитниковском кладбище.



Как проходят похороны

Видеотрансляция:

Возле здания, в котором состоится церемония прощания, собрались журналисты и поклонники. Звучат песни музыканта, дежурит охрана.

Похороны Вилли Токарева организованы не как траурное событие, а, скорее, как день памяти. Прощание проходит в храме на Таганке, но служба не идет. Громко звучит музыка, прямо в церкви - песни Вилли, которые преимущественно развлекательные. Пришедшим попрощаться раздают музыкальные CD-диски с песнями артиста.

Фото: Страна ua

Возможно, оригинальность мероприятия связана с тем, что певец в том числе американский гражданин, где несколько другие обычаи.

Возле гроба музыканта - сын Антон. Он работал ведущим на выступал на разогреве у Ласкового мая и был ведущим на Радио шансон. От этой радиостанции был доставлен огромный букет с цветами.

Фото: Страна ua

Часть венков - от ресторанов Москвы, в которых выступал певец.

Фото: Страна ua

На похороны прибывают известные люди. Пришел Михаил Шуфутинский. "Он был светлый человек, никогда никого не предал, любил родных... Никогда не жаловался, переносил все на ногах", - сказал он.

Фото: Страна ua

Журналисты на похоронах Вилли Токарева обсуждают сотрудника ритуальной службы, который в анфас немного похож на Петра Порошенко. Шутят, что бывший президент Украины лишился должности и теперь вот это его работа.

Наследство: материальное и песенное

Певец был миллионером. В Крыму у него осталась двухкомнатная квартира с видом на набережную Ялты и яхта. Еще одни ппартаменты были записаны на певца в Москве. Недвижимость осталась и в Нью-Йорке.

Авторские отчисления за песни Токарева в равных частях будут получать его дети и вдова - киновед Юлия Бединская-Токарева.

Визитной карточкой певца стала песня "Небоскребы". Также популярны его песни "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья". Самый известный его альбом - "В шумном балагане", выпущенный в 1981 году.