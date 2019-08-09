В Евросоюзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможному непризнанию" российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

Об этом говорится в заявлении ЕС, передает DW. Эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывают в Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве.

Руководство также касается вопроса выдачи виз, просьбы о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ. ЕС напоминает, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого отдельного государства-члена Евросоюза.

Мы разбирались, сможет ли Европа закрыть въезд жителям Донбасса с паспортом России. Еще один критерий, на который европейцы обращают внимание рассматривая запросы на шенген от тех же крымчан - место регистрации. Если украинец получил российский паспорт в Крыму после 14 марта 2014 года и он имеет крымскую прописку, то европейцы не дают визу. Если же прописка любая другая, но не Крым и Севастополь, гражданин РФ все чаще получает визу.

Напомним, что в Евросоюзе разрабатывают новую миграционную политику.