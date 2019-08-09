МВД Чехии изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт. Об этом пишет Radio Praha.

Изменения касаются прежде всего возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это можно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

"В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или места жительства, подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

Напомним, что в начале июня Чехия удвоила число разрешений на работу для украинцев с 19 600 до 40 000 человек.

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