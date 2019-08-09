ГП "Житомирский бронетанковый завод" и "Спецтехноэкспорт" оштрафовали на более чем 8 млн гривен из-за невыполнения оборонных заказов. Об этом сообщается на fb-странице пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко.

В июле 2019 года в Хозяйственном суде Киева обязали "Житомирский бронетанковый завод" уплатить штраф в размере 8,5 млн грн из-за того, что на предприятии не своевременно выполнили госконтракт по оборонному заказу.

Сообщается, что "Спецтехноэкспорт" сорвал поставки парашютных систем для Министерства обороны. В Хозяйственном суде Киева оштрафовали предприятие на 354 тыс. грн.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Как сообщала "Страна", в Минобороны вместо украинских "Дозор-Б" решили купить польские аналоги. За период с 2017-го по 2019 года ведомство не закупило ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".

Напомним, что стал известен аудит 5 заводов "Укроборонпрома".