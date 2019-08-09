"У нашего Кузьмича - ночь кота". Луценко выложил фото своего мейн-куна
Генпрокурор Юрий Луценко в международный день кота похвастался фотографией своего любимца по имени Кузьмич. Снимок Луценко выложил в Facebook.
"У всех нормальных котов сегодня был День кота. У нашего Кузьмича - Ночь кота. Так он меня встречает уже 3 года", - написал глава ГПУ.
Отметим, что Кузьмич - кот породы американский мейн-кун с окрасом "черный табби".
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала, что в доме у Луценко живет не только кот Кузьмич, но и собака по имени Черчилль, которую завели в 2015 году. Черчилль тоже породистая собака - это бернский зенненхунд (бернская овчарка).
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