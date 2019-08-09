Две ничьих для Украины. Все результаты первых матчей 3 раунда Лиги Европы
Вчера, 8 августа, на континенте прошли первые матчи третьего квалифай - раунда Лиги Европы. Луганская "Заря" на выезде в Софии сыграла вничью с болгарским ЦСКА 1:1 (что дает луганчанам неплохие шансы на ответку - Ред.), а ФК "Мариуполь" в Одессе сыграл сухую ничью с голландским клубом АЗ Алкмар.
Приводим результаты всех поединков Лиги Европы
"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта) - 5:1
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Беларусь) - 1:2
АЕК (Ларнака, Кипр) - "Гент" (Бельгія) - 1:1
"Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 0:4
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:2
"Университатя" (Крайова, Румыния) - АЕК (Греция) - 0:2
"Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия) - 2:4
"Вентспилс" (Латвия) - "Гимарайнш" (Португалия) - 0:3
"Фейеноорд" (Голландия) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 4:0
"Шериф" (Молдова) - АИК (Швеция) - 1:2
"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 3:0
"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия) - 2:0
"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция) - 3:0
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Егуда" (Израиль) - 2:2
"Партизан" (Сербия) - "Ени Малатьяспор" (Турция) - 3:1
"Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Москва, Россия) - 2:3
"Стяуа" (Румыния) - "Млада-Болеслав" (Чехия) - 0:0
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия) - 0:5
"Хаугесунн" (Норвегия) - ПСВ (Голландия) - 0:1
Торино" (Италия) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - 5:0
"Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Страсбург" (Франция) - 0:1
"Норрчепинг" (Швеция) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 1:1
ФК "Рига" (Латвия) - ХИК (Финляндия) - 1:1
"Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания) - 0:3
"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Голландия) - 0:0
ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Украина) - 1:1
"Митьюлланд" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:4
"Лудогорец" (Болгария) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 5:0
"Легия" (Польша) - "Атромитос" (Греция) - 0:0
"Аустрия" (Австрия) - "Аполлон" (Кипр) - 1:2
"Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия) - 1:0
"Арарат - Армения" - "Сабуртало" (Грузия) - 1:2
"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия) - 1:0
"Сутьеска" (Черногория) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:2
"Дюделанж" (Люксембург) - "Нымме Калью" (Эстония) - 3:1
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Судува" (Литва) - 1:2.
Ответные поединки третьей стадии отбора Лиги Европы пройдут 13-15 августа.