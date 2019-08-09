В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки. Она появилась в прошлом году на месте снесенного памятника Ленину.

Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Ясько.

"Страна" вспомнила, как рука появилась в центре Киева и что о ней известно.

Как появился памятник

Арт-объект "Middle Way" румынского скульптора Богдана Раци был установлен на бульваре Тараса Шевченко, возле постамента свергнутому Ленину 27 сентября 2018 года.

Временный арт-объект был представлен в виде гигантской руки синего цвета. Как пояснили в киевской мэрии, рука, которая одновременно является и левой, и правой, символизирует дружбу и единство.

Установка арт-объекта прошла в рамках внедрения инициативы "Киев - город мира" по обращению посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием "Moving Monuments" (Движущиеся памятники). Поэтому изначально планировалось, что постамент от Ленина - временное место размещения, а через какое-то время объект будет перемещен в другой город.

Фото: Facebook.com

Скульптура вызвала неоднозначную реакцию среди киевлян. Если художники отнеслись к проекту положительно и называли объект серьезной работой, то обыватели шутили о том, что скульптура напоминает им руку проктолога, "зигу", замерзшего из-за отсутствия отопления человека, перчатку на банке с домашним вином и тому подобное.

До синей руки на месте свергнутого Ленина устанавливались и другие арт-объекты. К примеру, в ноябре 2016 года там была представлена инсталляция иранского художника Махмуда Бакши "Бесконечное празднование".

В июле того же года на этом же месте платформа "Изоляция" установила инсталляцию под названием "Населяя тени". Ее презентовала мексиканская художница из Гвадалахары Синтия Гутьеррес, которая выиграла конкурс на лучший проект художественной инсталляции на месте бывшего памятника Ленину в Киеве.

Также летом 2016 года там проводилась инсталляция "Населяя тени" - там установили лестницу, по которой каждый мог подняться на пьедестал и почувствовать себя Лениным. В мае 2017 года постамент Ленина украсили мятой и розмарином, превратив его во временный арт-объект мексиканки Исы Каррильо "Ритуал природы".

Памятник Владимиру Ленину, который стоял на бульваре Шевченко 67 лет, был разрушен в ходе протестов на Майдане в декабре 2013 года.

Что известно об авторе Синей руки

Румынский скульптор Богдан Рата (еще один вариант произношения Раца) специализируется на создании образов из разных частей тела, так называемом гибридном реализме.

Среди работ художника, кроме синей руки, есть красная нога, установленная в Бухаресте. Она называется HandGun, ее перемещают в разные части города. поскольку арт-объект - часть все того же передвижного проекта Moving Monuments.

Фото: facebook.com

В британском Ливерпуле установлена его работа "The Middle Way" - такая же рука, как была и в Киеве, только красная.

Фото: facebook.com

Для создания этих работ художник использует такие материалы, как синтетическая резина, полистерин. Он обращается к разным провокационным социальным темам, например, сексуальной идентичности, гермафродитизма.

Фото: "Lonely"/cosminnasui.com

Фото: HandGun/cosminnasui.com

Фото: cosminnasui.com

Фото: cosminnasui.com

Фото: cosminnasui.com