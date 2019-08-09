Запуск проекта газопровода в обход Украины "Северный поток - 2" могут отложить на 8 месяцев по требованию властей Дании. Об этом передает Reuters. Сообщается, что задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям.

"В жалобе оператора проекта в адрес датских властей указана стоимость третьего маршрута, затраты на который оцениваются в 560 млн евро, а расходы на получение нового запроса на данный маршрут - 100 млн евро" - говорится в сообщении.

Маршрут "Северного потока - 2" должен проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании.

Против "Северного потока - 2" активно выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Они призывают власти Европейского Союза заблокировать этот проект. Он угрожает объемам транзита газа через Украину. Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, намечен на конец 2019 года.

Мы разбирались, какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и "Газпром".

На днях российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в Брюсселе, сообщило, что Еврокомиссия предложила Украине и России заключить новый транзитный газовый контракт на 10 лет. Это предложение должны обсудить на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.

Отметим, что оператор "Северного потока-2" почти завершил укладку через Швецию.