Ровно 20 лет назад 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин в ТВ-обращении назвал Владимира Путина своим преемником. С этого момента началось официальное восхождение Путина к вершинам власти.

"Через год, ровно через год будут президентские выборы. Я решил назвать человека, который по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, продолжение реформ в России, способным сплотить вокруг себя тех, кому в XXI веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин", - заявил тогда Ельцин.

Видео: youtube.com

До этого Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина, а также о том, что временное исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на Путина, который в этот же день был назначен первым заместителем председателя правительства.

Кандидатура Путина была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра и депутаты за нее проголосовали.

В марте 2000 года Путин впервые был избран россиянами на пост президента.

В 2004 году он был переизбран президентом на второй срок. В одном из интервью Владимир Путин тогда отметил, что это его последний срок.

В 2008 году Владимир Путин становится премьер-министром России и возглавляет партию "Единая Россия".

В 2011 году Путин воспользовался изменениями в Конституцию и был в третий раз избран на пост президента России.

В 2018 году Путин одержал победу на президентских выборах в четвертый раз. Он набрал наибольший в своей карьере процент и одновременно установил рекорд по абсолютному числу полученных голосов. За него проголосовали свыше 55 миллионов россиян.

Напомним, что Зеленскому показалось, что он найдет взаимопонимание с Путиным.

Также мы писали о том, что половина россиян хочет видеть Путина президентом после 2024 года.