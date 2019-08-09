Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что его видеообращение на YouTube "о бегстве из России из-за политической ситуации" на самом деле было розыгрышем, троллингом и "лютейшей *****".

В своем телеграм-канале он признался, что реакция подписчиков и СМИ расстроила его.

"Залил лютейшую ***** (чушь - Ред.) на YouTube - и большее из подозрений (не розыгрыш ли это - Ред.) у зрителей - что я снял это на хромакей!" - удивился дизайнер. По его словам, видеоролик был рассчитан на школьников, а его содержание представляет собой "бессмысленную либеральную ***** (болтовню, бред - Ред.)".

Лебедев также выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на очевидность троллинга, его заявление об эмиграции было растиражировано СМИ и многими принято всерьез. До этого он выложил скриншот, где новость о его бегстве из России стала самой читаемой в средствах массовой информации.

Некоторые из подписчиков дизайнера сразу засомневались в правдивости видео, поскольку раньше Лебедев не демонстрировал политической активности.

Фото: t.me/temablog

Как сообщала "Страна", суд запретил въезд в Украину российскому дизайнеру Артемию Лебедеву.

СБУ считает, что дизайнер через ресурсы сети интернет осуществляет распространение информационных материалов с выразительной антиукраинской пропагандой, формирующие у читателей представления, которые могут привести к совершению действий в ущерб территориальной целостности Украины.

Отметим, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину после поездки в Киев.