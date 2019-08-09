К пятнице, 9 августа, в Украине из-за непогоды остаются без электроснабжения 205 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. В частности, до сих пор обесточены населенные пункты в Сумской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областей.

Обесточивание произошло в ночь на 9 августа в результате осложнения погодных условий.

В Сумской области без света остались 95 населенных пунктов; в Киевской области - 38; в Черкасской области - 26; в Черниговской области - 22; в Житомирской области 21; в Кировоградской области - 3.

Из-за непогоды оборвало линии электропередач, от удара электрическим током от которых погиб человек и пострадал ребенок, его госпитализировали.

Как сообщала "Страна", после летнего ливня в Киеве деревьями привалило четыре автомобиля. В нескольких местах деревья упали на проезжие части дорог. Отметим, мы показали, как в разных районах Киева бушевала гроза.

Напомним, что по прогнозу синоптиков в пятницу, 9 августа погода в Украине ожидается жаркой и дождливой. Днём местами будет до +31. Сильные осадки пройдут во всех регионах, местами с грозами и сильными порывами ветра.