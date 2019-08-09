Курс НБУ на 9 августа. Доллар и евро дешевеют перед выходными
На пятницу, 9 августа, в НБУ решили поднять официальный курс гривны. По отношению к доллару США она укрепилась на 10 копеек, до 25,32 грн/$. Курс евровалюты снизился на 14 копеек, до до 25,32 грн/€; российского рубля - на 2 коп, до 3,89 грн. за 10 рублей.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Приводим и курсы на 9 августа 2019 ряда других иностранных валют:
- 100 новых израильских шекелей 727.55;
- 100 румынских лей 599.08;
- 100 казахстанских тенге 6.52;
- 100 польских злотых 655.53;
- 100 турецких лир 461.76;
- 100 британских фунтов стерлингов 3076.24;
- 100 китайских юаней 359.27
Как сообщала "Страна", экспортеры не хотят продавать валюту по низкому курсу. Торги на межбанке накануне закрылись в рамках 25,24-25,27 грн/$. Представители НБУ, по подсчетам финансистов, за день купили порядка $20 млн по курсу 25,30 грн/$.
Отметим, что в июле жители Украины купили на 93,7 млн долларов больше валюты, чем продали.
На погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга Украине до конца 2019 года необходимо направить в эквиваленте 169 млрд грн. Из них 71,4 млрд грн по номинированным в гривне ОВГЗ, а остальные выплаты в иностранной валюте.
Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.
К концу 2019 года в американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют курс гривны на уровне 32 за доллар.